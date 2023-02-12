Психолог Варда Бу Дахер развеял распространенные мифы о сексе

Как отмечает психолог Варда Бу Дахер, большая часть мифов о сексе приходится на вопросы, связанные с телом, контрацепцией, согласием и удовольствием. Например, некоторые люди не подозревают, что беременность может наступить даже при использовании средств контрацепции, отмечает «ИноСМИ».