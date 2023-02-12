Психолог Варда Бу Дахер развеял распространенные мифы о сексе

Современные люди продолжают верить во множество мифов об интимной близости. По мнению сексологов, эти представления породила культура стыда.
Как отмечает психолог Варда Бу Дахер, большая часть мифов о сексе приходится на вопросы, связанные с телом, контрацепцией, согласием и удовольствием. Например, некоторые люди не подозревают, что беременность может наступить даже при использовании средств контрацепции, отмечает «ИноСМИ».
«Некоторые женщины считают ненормальным, что интимные области бывают темнее остальной части тела. Это вызывает у них много тревоги и зачастую они не осмеливаются говорить об этом с кем-либо», — добавил специалист.
Медицинские и общественные организации стремятся повысить осведомленность общества о сексуальном и репродуктивном здоровье. Они проводят семинары и консультации, а также предлагают мужчинам и женщинам пройти дополнительные обследования на наличие инфекций, которые передаются половым путем.