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Ущерб турецкой экономике от землетрясений может составить более 84 млрд долларов

Экономика
Ущерб турецкой экономике от землетрясений может составить более 84 млрд долларов

Землетрясения 6 февраля приведут к ущербу для экономики Турции на сумму более 84 млрд долларов, или 10% ВВП, приводит Bloomberg подсчеты Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики.

Ущерб жилым строениям оценивается в 70,8 млрд долларов. Потери в рабочей силе обойдутся в 2,9 млрд, а снижение доходной части бюджета составит 10,4 млрд. Эти цифры выше, чем выкладки других экономистов, но эксперты сходятся во мнении, что подводить окончательные итоги последствий катастрофы еще рано.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки и сотни последующих афтершоков ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах. Подтвержденное число погибших на данный момент – 29 605 человек.
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