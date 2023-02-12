Ущерб турецкой экономике от землетрясений может составить более 84 млрд долларов

Ущерб жилым строениям оценивается в 70,8 млрд долларов. Потери в рабочей силе обойдутся в 2,9 млрд, а снижение доходной части бюджета составит 10,4 млрд. Эти цифры выше, чем выкладки других экономистов, но эксперты сходятся во мнении, что подводить окончательные итоги последствий катастрофы еще рано.