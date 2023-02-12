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В бундестаге призвали создать панъевропейскую модель тяжелого танка для ВСУ

Армия
В бундестаге призвали создать панъевропейскую модель тяжелого танка для ВСУ

Европейским странам-участницам НАТО необходимо создать единую модель тяжелого танка для оказания эффективной и оперативной военной помощи киевскому режиму. С таким предложением выступил депутат нижней палаты немецкого парламента от правящей партии СДПГ Михаэль Рот.

Такой панъевропейский танк мог бы объединить лучшие качества немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Welt am Sonntag.

«Нам не нужны одиннадцать разных танков в Европе, достаточно одного для экономии большого количества денег. Затем этот продукт также можно было бы легко поставить на Украину», — отметил политик.

Ранее стало известно, что власти Польши, Великобритании и ФРГ выразили готовность предоставить украинским националистам несколько десятков современных танков из арсеналов своих вооруженных сил. Кроме того, немецкие власти пообещали киевскому режиму 178 устаревших бронированных машин Leopard 1.
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