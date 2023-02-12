В бундестаге призвали создать панъевропейскую модель тяжелого танка для ВСУ

Ранее стало известно, что власти Польши, Великобритании и ФРГ выразили готовность предоставить украинским националистам несколько десятков современных танков из арсеналов своих вооруженных сил. Кроме того, немецкие власти пообещали киевскому режиму 178 устаревших бронированных машин Leopard 1.