Европейским странам-участницам НАТО необходимо создать единую модель тяжелого танка для оказания эффективной и оперативной военной помощи киевскому режиму. С таким предложением выступил депутат нижней палаты немецкого парламента от правящей партии СДПГ Михаэль Рот.
Такой панъевропейский танк мог бы объединить лучшие качества немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Welt am Sonntag.
«Нам не нужны одиннадцать разных танков в Европе, достаточно одного для экономии большого количества денег. Затем этот продукт также можно было бы легко поставить на Украину», — отметил политик.
Ранее стало известно, что власти Польши, Великобритании и ФРГ выразили готовность предоставить украинским националистам несколько десятков современных танков из арсеналов своих вооруженных сил. Кроме того, немецкие власти пообещали киевскому режиму 178 устаревших бронированных машин Leopard 1.