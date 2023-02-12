Депутат Милонов рассказал о судьбе потенциальных британских оружейных заводов на Украине

Появление британских заводов по производству оружия на Украине превратит их в цели для уничтожения. Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.
Лондонские чиновники оборонной промышленности ведут переговоры с киевскими коллегами по созданию заводов непосредственно на территории государства. Об этом сообщает газета Telegraph.
Депутат Виталий Милонов пояснил, зачем англичанам возводить фабрики ВПК на постсоветском пространстве.
«Понятно, что британцы хотят удешевить производство, чтобы тратить меньше денег на украинский конфликт. Если они построят заводы, то для нас они станут очень интересными объектами для уничтожения», — отметил эксперт.
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«Будет хорошо, если они (британцы. — Прим. ФАН) вложат побольше средств, и британская экономика потеряет больше денег. Эти заводы превратятся просто в груду железа и бетона», — констатировал Милонов.
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