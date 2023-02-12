Дроздов не будет судиться с коммунальщиками после падения и перелома ребер

Зоолог и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов отказался судиться с коммунальщиками. Ученый не собирается устраивать разборки после того, как упал возле своего дома и сломал семь ребер.
Из-за травмы Дроздов провел три недели в больнице. Одно из сломанных ребер проткнуло телеведущему легкое. Теперь 85-летнему зоологу придется пройти длительную реабилитацию.
По словам ученого, он упал в темное время суток. Дроздов уточнил, что асфальт был покрыт льдом.
«Пробирался между машинами, думал, что это снег, наступил, а это ледяная корка», — объяснил ведущий в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Журналисты съездили к дому зоолога и убедились, что лед на территории действительно убирают плохо. Даже после падения знаменитого ученого ничего не изменилось.
Однако судиться с коммунальщиками Дроздов не будет. По словам телеведущего, его уже шесть раз хоронили, а он все еще жив. Когда в седьмой или 125-й раз он действительно уйдет на тот свет, провожать его никто не придет, добавил с иронией ученый.