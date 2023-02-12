Дроздов не будет судиться с коммунальщиками после падения и перелома ребер

Однако судиться с коммунальщиками Дроздов не будет. По словам телеведущего, его уже шесть раз хоронили, а он все еще жив. Когда в седьмой или 125-й раз он действительно уйдет на тот свет, провожать его никто не придет, добавил с иронией ученый.