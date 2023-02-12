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Дроздов не будет судиться с коммунальщиками после падения и перелома ребер

Общество
Дроздов не будет судиться с коммунальщиками после падения и перелома ребер

Зоолог и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов отказался судиться с коммунальщиками. Ученый не собирается устраивать разборки после того, как упал возле своего дома и сломал семь ребер.

Из-за травмы Дроздов провел три недели в больнице. Одно из сломанных ребер проткнуло телеведущему легкое. Теперь 85-летнему зоологу придется пройти длительную реабилитацию.

По словам ученого, он упал в темное время суток. Дроздов уточнил, что асфальт был покрыт льдом.

«Пробирался между машинами, думал, что это снег, наступил, а это ледяная корка», — объяснил ведущий в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты съездили к дому зоолога и убедились, что лед на территории действительно убирают плохо. Даже после падения знаменитого ученого ничего не изменилось.

Однако судиться с коммунальщиками Дроздов не будет. По словам телеведущего, его уже шесть раз хоронили, а он все еще жив. Когда в седьмой или 125-й раз он действительно уйдет на тот свет, провожать его никто не придет, добавил с иронией ученый.
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