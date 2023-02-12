Рогов сообщил о проведении на Украине испытаний нового беспилотника

Руководитель украинского проекта NAURocket опубликовал видео, на котором из кузова грузового автомобиля запускается беспилотник с помощью стартового ракетного ускорителя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, показанный на видео дрон очень похож на иранский БПЛА Arash-2, который с натяжкой можно сравнить с крылатой ракетой. Его характеристики позволяют совершать полеты на расстоянии до двух тысяч километров и при этом он способен барражировать над целью.
«Что на самом деле на видео — копия иранского дрона, переданные Западом технологии или традиционный украинский коррупционный распил — покажет время», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» напомнил, что совсем недавно беспилотники Arash-2 успешно применялись для нанесения ударов по территории Израиля. Поэтому к сообщениям о создании на Украине новых видов БПЛА нельзя относится с пренебрежением.