Рогов сообщил о проведении на Украине испытаний нового беспилотника

По его словам, показанный на видео дрон очень похож на иранский БПЛА Arash-2, который с натяжкой можно сравнить с крылатой ракетой. Его характеристики позволяют совершать полеты на расстоянии до двух тысяч километров и при этом он способен барражировать над целью.