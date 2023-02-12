Собянин заявил о снижении числа угонов автомобилей в Москве на 93%

С запуском комплексов фотовидеофиксации в Москве на 93% сократилось количество автомобильных краж. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Согласно его данным, в 2012 году на территории города зарегистрировали 13 тыс. случаев угонов машин. Именно в этот период началась установка фиксирующих устройств. В 2022 году произошло всего 948 таких инцидентов.
Сейчас в Москве работают порядка 4 тыс. видеокамер. Они контролируют соблюдение правил дорожного движения, а также помогают отследить маршрут угнанного автомобиля.