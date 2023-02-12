Женщина попала под статью за наезд на мужчину, который пытался вытащить авто на Пулковском

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении автомобилистки 1979 года рождения. По версии стражей порядка, женщина устроила смертельную аварию на Пулковском шоссе.
Иномарку занесло на скользкой дороге, после чего она оказалась в сугробе. Сидевший за рулем мужчина вышел из салона, чтобы привязать к ней буксировочный трос.
В это время рядом ехала друга машина. По словам сидевшей за рулем женщины, автомобиль на льду стал неуправляемым. Ее машина наехала на мужчину, который сразу скончался.