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Женщина попала под статью за наезд на мужчину, который пытался вытащить авто на Пулковском

Происшествия
Женщина попала под статью за наезд на мужчину, который пытался вытащить авто на Пулковском

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении автомобилистки 1979 года рождения. По версии стражей порядка, женщина устроила смертельную аварию на Пулковском шоссе.

Иномарку занесло на скользкой дороге, после чего она оказалась в сугробе. Сидевший за рулем мужчина вышел из салона, чтобы привязать к ней буксировочный трос.

В это время рядом ехала друга машина. По словам сидевшей за рулем женщины, автомобиль на льду стал неуправляемым. Ее машина наехала на мужчину, который сразу скончался.
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