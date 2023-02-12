Дипломат Кабулов: Запад планирует разрушить проект КНР «Один пояс — один путь»

Коллективный Запада намерен уничтожить проект «Один пояс — один путь». Об этом предупредил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Он дал соответствующее интервью The Week. Во время беседы с журналистами российский дипломат напомнил, что западному и индийскому руководству не нравится данная китайская инициатива.
«В то время как Индия просто критикует ее, на Западе есть те, кто пытается подорвать эту инициативу, манипулируя террористическими группами внутри Афганистана против Китая», — объяснил Кабулов, говоря об англосаксах.
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин обратил внимание на довольно успешное взаимодействие официальных Москвы и Нью-Дели на территории Арктики. По его словам, работа двух государств проходит в рамках проекта «Восток Ойл».