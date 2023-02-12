ДТЭК сообщил о нехватке трансформаторов на сумму почти в 200 миллионов долларов

Возникла острая нехватка трансформаторов на Украине, сообщил исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Стабильная работа в стране обеспечивается 20 электрогенераторами, каждый из которых стоит не менее 10 млн долларов. Однако сейчас на Украине действуют только два. Когда один из них выходит из строя, ситуация в государстве становится критической, сообщил Сахарук.
«Сейчас не хватает больших дорогих элементов оборудования, таких как трансформатор, генератор, турбины», — заявил он в эфире местного телеканала.
Также страна испытывает острую необходимость в генераторах и турбинах. Производство трансформаторов занимает от восьми месяцев до двух лет. При этом украинский энергохолдинг ДТЭК ранее сообщил, что в трех крупнейших регионах страны — Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, свет отключать не будут.