ДТЭК сообщил о нехватке трансформаторов на сумму почти в 200 миллионов долларов

Стабильная работа в стране обеспечивается 20 электрогенераторами, каждый из которых стоит не менее 10 млн долларов. Однако сейчас на Украине действуют только два. Когда один из них выходит из строя, ситуация в государстве становится критической, сообщил Сахарук.