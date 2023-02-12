Лула объявил вакцинацию детей от коронавируса условием для получения помощи от государства

Бразилиа, 12 февраля. Прививка от COVID-19 станет обязательной для детей, родители которых претендуют на получение государственной помощи в рамках программы социальной поддержки «Большая семья». Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула ла Силва.
По его словам, в ближайшее время правительство перезапустит программу поддержки семей, однако одним из обязательных условий участия в ней станет вакцинация от COVID-19.
«"Большая семья" возвращается, и она возвращается с чем-то важным; она возвращается с условиями. Дети должны быть в школе. Если они не ходят в школу, мать теряет пособие. Дети должны быть вакцинированы. Предположим, у них нет сертификата о вакцинации. В этом случае мать потеряет пособие», — сообщил Лула во время открытия офтальмологического и диагностического отделений медицинского центра Super Carioca в Рио-де-Жанейро.
По словам президента, правительственный мандат на вакцинацию направлен на общее благо, даже если это означает, что граждане обязаны получить 10 доз вакцины.
«Мы не можем быть настолько невежественны, чтобы думать, что вакцинацию делать не стоит. Я приму столько, сколько необходимо, потому что мне нравится моя жизнь. Я думаю, что у каждого есть долг перед своими детьми, чтобы вести их на вакцинацию в нужном возрасте», — уверен он.
Заявление Лулы знаменует собой кардинальное изменение государственной политики относительно прививочной кампании против COVID-19. Ранее экс-президент Бразилии Жаир Болсонару отменил требование об обязательной вакцинации граждан.