Генсек ОПЕК аль-Гайс: уровень спроса на нефть в 2023 году превысит допандемийные значения

Между тем эксперты Международного энергетического агентства в середине прошлого года ожидали, что спрос на нефть в 2023-м вырастет до 101,6 млн баррелей ежесуточно. В январском прогнозе они допустили увеличение показателя на 1,9 млн баррелей, до 101,7 млн баррелей.