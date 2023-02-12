Генсек ОПЕК аль-Гайс: уровень спроса на нефть в 2023 году превысит допандемийные значения

Ежедневный спрос на нефть в 2023 году достигнет почти 102 млн баррелей, и это будет выше показателя допандемийного периода, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс в ходе выступления на Egypt Petroleum Show.
Ожидается, что к 2025 году потребление черного золота продолжит расти до 110 млн баррелей в сутки. При этом аль-Гайс подчеркнул, что ОПЕК остается приверженной поддержанию стабильности на нефтяном рынке.
Между тем эксперты Международного энергетического агентства в середине прошлого года ожидали, что спрос на нефть в 2023-м вырастет до 101,6 млн баррелей ежесуточно. В январском прогнозе они допустили увеличение показателя на 1,9 млн баррелей, до 101,7 млн баррелей.