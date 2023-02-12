Минимум усилий, максимум результата: в США ударились о «потолок нефтяных цен»

Казалось бы, полмиллиона баррелей — это только полпроцента от мировой нефтедобычи, но помните слова президента РФ Владимира Путина о том, что «мы еще и не начинали»? Так вот, это заявленное сокращение российской нефтедобычи, состоявшееся через два с лишним месяца после введения «альянсом демократий» потолка цен на черное золото made in Russia и меньше чем через неделю после введения аналогичного «потолка» на нефтепродукты, воспринято во всем мире как то, что «русские начали». А раз так, то могут и продолжить. Потому мировые цены на углеводороды поползли вверх — за два рабочих дня почти на 7,78% по сорту WTI и на 8,04% по сорту Brent. Примерно так же подорожали все сорта нефти, в том числе российские Urals и ARCO. Минимум усилий — максимум результата. Но самое главное заключается в том, что Россия тем самым в рабочем порядке продемонстрировала, кто теперь выступает главным «реле»-экспортером нефти, способным уже не действиями, а лишь обозначенными намерениями своими контролировать баланс между спросом и предложением на мировом рынке.