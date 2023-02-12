Минимум усилий, максимум результата: в США ударились о «потолок нефтяных цен»

Россия использует сокращение своей нефтедобычи (на 500 тысяч баррелей ежедневно, bbl/d) в качестве оружия, заявили в США после того, как выяснилось, что страны ОПЕК не намерены компенсировать эти «выпадающие» объемы, что приведет к росту мировых цен на черное золото.
Конечно, если перечислять все, что используют в качестве оружия против России сами Соединенные Штаты (и требуют еще больше от других стран мира, европейских прежде всего), то возникнет неизбежный вопрос: они просто «дебилы» или же лицемеры и подлецы, которые «держат за дебилов» всех остальных? Впрочем, ответ здесь не из разряда «или/или» — одно ничуть не исключает другого. Скорее, дополняет и усиливает.
Казалось бы, полмиллиона баррелей — это только полпроцента от мировой нефтедобычи, но помните слова президента РФ Владимира Путина о том, что «мы еще и не начинали»? Так вот, это заявленное сокращение российской нефтедобычи, состоявшееся через два с лишним месяца после введения «альянсом демократий» потолка цен на черное золото made in Russia и меньше чем через неделю после введения аналогичного «потолка» на нефтепродукты, воспринято во всем мире как то, что «русские начали». А раз так, то могут и продолжить. Потому мировые цены на углеводороды поползли вверх — за два рабочих дня почти на 7,78% по сорту WTI и на 8,04% по сорту Brent. Примерно так же подорожали все сорта нефти, в том числе российские Urals и ARCO. Минимум усилий — максимум результата. Но самое главное заключается в том, что Россия тем самым в рабочем порядке продемонстрировала, кто теперь выступает главным «реле»-экспортером нефти, способным уже не действиями, а лишь обозначенными намерениями своими контролировать баланс между спросом и предложением на мировом рынке.
Показательный момент: если с 5 декабря 2022 года по 8 февраля 2023 года запасы сырой нефти в крупнейшем коммерческом нефтехранилище Кушинг (США) выросли более чем на 15 млн баррелей или примерно в полтора раза, и почти весь этот прирост, 14 млн баррелей, пришелся на конец декабря—январь, то сейчас бум закупок явно сходит на нет. Более того, объемы нефти, выкачанные за 2022 год из стратегического запаса США, не растут, оставаясь на уровне 371,579 млн баррелей, менее 60% от того объема, что был год назад, в феврале 2022-го. С учётом американского потребления в 20 млн bbl/d и необходимости импортировать минимум половину этого объема (причем по преимуществу тех «средних» сортов нефти, что в Соединенных Штатах и соседней с ними Канаде не добываются) реакция американской стороны понятна — на нефтяном рынке происходит именно то, чего они опасались, вводя свои «потолки цен»: снижение предложения по данной товарной позиции, дефицит и рост цен.
А «запас прочности» даже у США, входящих, между прочим, в тройку крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти, как можно видеть, здесь исчисляется в считаные месяцы, тогда как у России даже в самом худшем случае полного обнуления нефтегазовых доходов есть «подушка финансовой безопасности» минимум на полтора-два года: объем международных резервов нашей страны, по данным на 3 февраля 2023 года, достиг 601 млрд долларов, а все нефтегазовые доходы нашей страны по итогам 2022 года, как доложил вице-премьер РФ Александр Новак, выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей, составив, таким образом, около 11,6 трлн рублей или около 170 млрд долларов, если считать по среднему курсу американской валюты. Так что с экономической точки зрения вопрос, «кто сморгнет первым», смахнув при этом скупую нефтяную слезу, даже не стоит. Вопрос стоит лишь в том, когда это сделают американцы? Но сделают ли?
Ведь в их арсенале есть такие неоднократно проверенные и весьма востребованные средства, как силовое давление: от военных агрессий до спецопераций, в которых тайные службы действуют совместно со средствами массовой информации. И если с первыми, то есть с военными агрессиями, после Ирака, Афганистана и Сирии у США сейчас явные проблемы, то со вторыми, напротив, почти никаких проблем нет. Кроме единственной и самой важной — весь мир знает, особенно после подрыва «Северных потоков», что «альянс демократий» во главе с США на такое способен и к этому готов. А потому времени и возможностей «разрулить» комплекс проблем, которые обязательно возникнут при попытке, например, путем целенаправленного теракта или цветной революции сменить политическое руководство в Саудовской Аравии, Индонезии или даже в Ираке, у Вашингтона не будет.