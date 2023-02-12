Судья шоу «Маска» Родригез заявил, что догадывается о четырех участниках нового сезона

Шоумен, певец и актер Тимур Родригез высказался о новом сезоне шоу «Маска». По словам артиста, он заранее догадывается о личностях четырех участников.
Родригез вновь стал судьей проекта в четвертом сезоне. Вместе с актером сидеть в жюри по традиции будут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и король эстрады Филипп Киркоров. Пятым судьей стал певец Алексей Воробьев.
Шоумен ждет массу впечатлений от нового сезона, который стартует на НТВ 12 февраля. По мнению Родригеза, участниками «Маски» стали те, кто долго сомневался, боялся и думал, что очередь до них не дойдет. Однако про этих звезд не забыли, отметил артист на презентации сезона.
«И мне кажется, я знаю как минимум четыре фамилии. Во всяком случае, догадываюсь!» — заявил шоумен.
Напомним, в «Маске» зрители и звездное жюри разгадывают личности звезд, скрывающихся под костюмами. Создатели нового сезона подготовили 14 персонажей. Выступать с музыкальными номерами будут Скунс, Шаурма, Скорпион, Ворон, Гусеница, Пудель, Хомяк, Горностай, Дикобраз, Феникс, Пиковая дама, Мамонтенок, Мандрил и Лисенок.