Судья шоу «Маска» Родригез заявил, что догадывается о четырех участниках нового сезона

Шоумен ждет массу впечатлений от нового сезона, который стартует на НТВ 12 февраля. По мнению Родригеза, участниками «Маски» стали те, кто долго сомневался, боялся и думал, что очередь до них не дойдет. Однако про этих звезд не забыли, отметил артист на презентации сезона.