Норкин представил план, как избавиться от критикующих СВО артистов

Также Норкин обратил внимание, что актеров уволили из театра. По этой причине он призвал внести в ситуацию ясность. Ведущий убежден, что на государственном уровне следует ограничить деятельность таких артистов на территории РФ. В противном случае они могут заиграться. По словам журналиста, только так можно избавиться от критикующих СВО артистов.