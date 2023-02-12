Норкин представил план, как избавиться от критикующих СВО артистов

России следует сформировать определенный подход в отношении артистов, которые выступают против спецоперации. Об этом заявил телеведущий Андрей Норкин.
Журналист в своей речи упомянул актеров Дмитрия Назарова и Лию Ахеджакову. Они выступали с критикой адрес СВО. По словам Норкина, вокруг этих личностей бушуют страсти.
«Тут такая "вилка": с одной стороны, у нас официально и министерства, и другие структуры, имеющие к этому отношение, говорят, что они никаких карательных мер не собираются осуществлять», – отметил журналист.
Также Норкин обратил внимание, что актеров уволили из театра. По этой причине он призвал внести в ситуацию ясность. Ведущий убежден, что на государственном уровне следует ограничить деятельность таких артистов на территории РФ. В противном случае они могут заиграться. По словам журналиста, только так можно избавиться от критикующих СВО артистов.
«Давайте тогда уважаемые наши законодатели вместе с Минкультом, представителями общественности и культуры разработают какие-то правила: "Уважаемые артисты, сейчас у нас такая ситуация. Да, не война – у нас нет цензуры. Но есть определенные правила"», – предложил Норкин.
Ранее Андрей Норкин прокомментировал информацию о том, что Лию Ахеджакову изгнали из театра с сохранением зарплаты. Он усомнился в эффективности таких действий.