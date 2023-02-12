Блогерша Нейсса поделилась секретом, как сохранить чистыми волочащиеся по земле брюки

Длинные брюки, волочащиеся по земле, вошли в моду. Блогерша Нейсса рассказала, как не замарать их во время носки.
Девушка на своей страничке в TikTok поделилась лайфхаком, как сохранить чистоту трендовых брюк. Она показала, что приклеивает края штанин к обуви на двусторонний скотч.
«Вот так просто решается проблема невысоких людей», — заключила девушка.
Пользователи Сети оценили публикацию. Пост набрал более 2,4 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков. Юзеры восхитились находчивостью автора и назвали идею гениальной. Один из фолловеров в свою очередь сообщил, что «засовывает часть материала в обувь», чтобы не замарать брюки.