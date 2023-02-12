Блогерша Нейсса поделилась секретом, как сохранить чистыми волочащиеся по земле брюки

Пользователи Сети оценили публикацию. Пост набрал более 2,4 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков. Юзеры восхитились находчивостью автора и назвали идею гениальной. Один из фолловеров в свою очередь сообщил, что «засовывает часть материала в обувь», чтобы не замарать брюки.