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Французская биатлонистка Симон выиграла гонку преследования на ЧМ в Германии

Спорт
Французская биатлонистка Симон выиграла гонку преследования на ЧМ в Германии

Француженка Жулия Симон стала победительницей гонки преследования в рамках чемпионата мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Французская биатлонистка Жулия Симон 12 февраля установила рекорд планетарных первенств. Она завоевала золотую медаль в гонке преследования, стартовав с десятого места. Симон стала первой биатлонисткой, которая смогла победить в пасьюте с такой далекой позиции с момента его включения в программу чемпионатов мира.

Второй к финишу пришла немецкая спортсменка Денизе Херрман. Биатлонистка из Германии отстала от Симон на 27 секунд. Бронзовым призером гонки преследования стала Марте Рейселанд из Норвегии.
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