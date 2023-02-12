Французская биатлонистка Симон выиграла гонку преследования на ЧМ в Германии

Французская биатлонистка Жулия Симон 12 февраля установила рекорд планетарных первенств. Она завоевала золотую медаль в гонке преследования, стартовав с десятого места. Симон стала первой биатлонисткой, которая смогла победить в пасьюте с такой далекой позиции с момента его включения в программу чемпионатов мира.