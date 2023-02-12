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Россия и Бахрейн готовы активизировать сотрудничество между банками

Экономика
Россия и Бахрейн готовы активизировать сотрудничество между банками

Интенсификацию сотрудничества России и Бахрейна в банковской сфере подтвердил посол в королевстве Алексей Скосырев.

В беседе с РИА Новости он указал, что тема обсуждается не только с бахрейнскими партнерами, но и с другими государствами Персидского залива, поскольку их финансовые системы очень тесно интегрированы.

Среди направлений, которые планируется развивать, дипломат выделил установление корреспондентских отношений межу кредитными организациями, обеспечение операций по картам «Мир», а также переход на национальные валюты в торговле. Уже в скором времени стороны рассчитывают выйти на конкретные результаты, отметил Скосырев.
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