Западу нужен профессионал на этом посту: зачем Киев меняет министра обороны

Украине не впервой менять законы в зависимости от сиюминутной конъюнктуры. И история с потенциальным назначением Кирилла Буданова на должность министра обороны не стала исключением. Вероятнее всего, на этот пост его двигают западные партнеры Киева, заинтересованные в повышении эффективности госаппарата. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
Сегодня Верховная рада Украины рассмотрит правку к закону, на основании которой пост министра обороны страны сможет занять военный. Источники в правительстве Украины заявляют, что Алексея Резникова может сменить нынешний глава ГУР МО Кирилл Буданов.
«Не думаю, что тут речь о некоей ценности Буданова для Владимира Зеленского. Потому что интересы Зеленского там не учитываются. Вероятно, есть запрос внешних сил на более профессиональное ведение дел в областях, за которые отвечает министерство обороны. Потому что Резников — человек, далекий от этого всего, он виды вооружений не особо-то различает. Раньше были такие правила для стран, которые попадали под контроль Запада, что не должно гражданское лицо заниматься администрированием военного хозяйства. Но сейчас правила поменялись. Что на Украине меняют свое законодательство исходя из текущих потребностей, ни для кого не секрет, такое было постоянно с 14 года», — рассказал эксперт.
Политолог не без сожаления отметил, что потенциальный глава Минобороны Украины превосходит предшественника по профессиональным качествам и действительно способен несколько подправить состояние ВСУ.
«К сожалению, под руководством Буданова могут быть какие-то изменения. Хотя операции планируются под руководством британских и американских специалистов, таких деятелей, как Буданов все-таки можно отнести к профессионалам, хоть и с негативным знаком. Это садист, убийца, организатор террористических актов. Но как раз такие люди нынешней Украине очень нужны. Он может активизировать деятельность по усилению эффективности ВСУ в зоне БД. У Запада есть запрос на повышение работоспособности украинского госаппарата и ВСУ. Потому что ресурсы все-таки конечны. По масштабам мобилизации на Украине мы можем это наглядно наблюдать. А деньги, которые туда идут, растворяются в карманах чиновников и депутатов. Так что назначение Буданова действительно может повысить эффективность», — подытожил собеседник нашего издания.
Напомним, что 5 февраля нынешний министр обороны Резников заявил, что готов покинуть свой пост, если президент страны Владимир Зеленский примет такое решение. Его отставку связывают с коррупционным скандалом на закупках провианта для ВСУ.