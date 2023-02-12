Западу нужен профессионал на этом посту: зачем Киев меняет министра обороны

Украине не впервой менять законы в зависимости от сиюминутной конъюнктуры. И история с потенциальным назначением Кирилла Буданова на должность министра обороны не стала исключением. Вероятнее всего, на этот пост его двигают западные партнеры Киева, заинтересованные в повышении эффективности госаппарата. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.