Президент Мексики призвал США снять санкции с Кубы

В начале июня администрация Джо Байдена ослабила ограничения на поездки и денежные переводы на остров, введенные при Дональде Трампе, а также заявила об активизации сотрудничества в области здравоохранения. Тем не менее Байден предпочел сохранить экономическое эмбарго для Острова свободы, которое было продлено до сентября 2022 года.