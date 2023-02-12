Президент Мексики призвал США снять санкции с Кубы

Мехико, 12 февраля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал, чтобы Правительство США сняло экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения мексиканского ордена Ацтекского орла кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
«В знак доброй воли и сближения всех стран Америки я считаю и выражаю с уважением, что Правительство США должно как можно скорее снять несправедливую и бесчеловечную по отношению к народу Кубы блокаду», — подчеркнул Лопес Обрадор.
Он добавил, что есть все условия для возобновления отношений на основе взаимоуважения между США и Кубой. Обрадор вспомнил слова экс-президента Джорджа Вашингтона, который заявил, что страны не должны извлекать выгоду из несчастья других народов.
Президент Мексики сделали эти заявления в ходе церемонии награждения главы кубинского государства Диаса-Канеля, который нанес визит в Мексику 11 февраля. Высшая награда была присуждена за работу Бермудеса по укреплению дружеских отношений между двумя странами, а также за его стремление к углублению двусторонних связей.
«Мексика возглавит активное движение, нацеленное на то, чтобы все страны объединились и защитили независимость и суверенитет Кубы. Хватит относиться к Кубе как к террористической стране или заносить в черный список государств — спонсоров терроризма. Кубинцы — глубоко гуманный народ. Да здравствует достойный народ Кубы!» — заявил Обрадор.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после экспроприации американской собственности на острове. Вашингтон объявил о введении дискриминационных экономических мер, которые действуют до сих пор.
В начале июня администрация Джо Байдена ослабила ограничения на поездки и денежные переводы на остров, введенные при Дональде Трампе, а также заявила об активизации сотрудничества в области здравоохранения. Тем не менее Байден предпочел сохранить экономическое эмбарго для Острова свободы, которое было продлено до сентября 2022 года.
Совет Федерации принял в ноябре 2022 года Заявление о необходимости прекращения экономической блокады, осуществляемой США в отношении Кубы. В заявлении также содержится призыв к парламентам иностранных государств, международным парламентским организациям принять акты в поддержку скорейшей реализации резолюции Генеральной ассамблеи ООН, нацеленной на прекращение блокады, которая введена Соединенными Штатами против Кубы.