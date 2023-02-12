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Преступник в камуфляже повредил железнодорожные пути в Подмосковье

Происшествия
Преступник в камуфляже повредил железнодорожные пути в Подмосковье

Правоохранители ведут розыск злоумышленника, который повредил железнодорожные пути. Преступление произошло на Курском направлении.

Между станциями Молоди и Столбовая машинист поезда обратил внимание на мужчину, одетого в камуфляж. Подозрительный гражданин совершал какие-то манипуляции, находясь рядом с железнодорожным оборудованием. Машинист решил, что мужчина не является рабочим, потому что был без сигнального жилета.

Его сообщение проверили. Выяснилось, что злоумышленник заблокировал стрелочный провод.
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