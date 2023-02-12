Вирусолог Викулов рассказал, грозит ли России вспышка холеры

Специалист рассказал, что эта инфекция не эндемична для страны. Более того, российские медики очень хорошо знакомы с заболеванием и даже работали в качестве приглашенных специалистов в разных уголках Земли. На этом фоне вирусолог пришел к выводу, что РФ не грозит вспышка холеры.