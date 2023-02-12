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Вирусолог Викулов рассказал, грозит ли России вспышка холеры

Общество
Вирусолог Викулов рассказал, грозит ли России вспышка холеры

Вероятность всплеска заражений холерой в России оценил вирусолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Специалист рассказал, что эта инфекция не эндемична для страны. Более того, российские медики очень хорошо знакомы с заболеванием и даже работали в качестве приглашенных специалистов в разных уголках Земли. На этом фоне вирусолог пришел к выводу, что РФ не грозит вспышка холеры.

«В России создана инфекционная служба, которой нет в некоторых странах. Она позволяет выявлять, изолировать, диагностировать и лечить подобных пациентов», — приводит слова Викулова радио «Говорит Москва».

ВОЗ ранее предупредила об опасности распространения холеры в мире. Организация обеспокоена из-за высокой смертности, связанной с этим заболеванием.
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