Вирусолог Викулов рассказал, грозит ли России вспышка холеры

Вероятность всплеска заражений холерой в России оценил вирусолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Специалист рассказал, что эта инфекция не эндемична для страны. Более того, российские медики очень хорошо знакомы с заболеванием и даже работали в качестве приглашенных специалистов в разных уголках Земли. На этом фоне вирусолог пришел к выводу, что РФ не грозит вспышка холеры.
«В России создана инфекционная служба, которой нет в некоторых странах. Она позволяет выявлять, изолировать, диагностировать и лечить подобных пациентов», — приводит слова Викулова радио «Говорит Москва».
ВОЗ ранее предупредила об опасности распространения холеры в мире. Организация обеспокоена из-за высокой смертности, связанной с этим заболеванием.