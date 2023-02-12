«Редкий вид»: в Кронштадте показали фильм о 12-летнем советском разведчике

В Кронштадтском Дворце молодежи состоялся специальный показ фильма «Редкий вид». Картина не только имеет художественную ценность, но и несет важный этический посыл. «Редкий вид» призван взрастить в зрителе стремление к тому, чтобы быть усердным и добросовестным, трудиться на благо своей Родины. Это уже 45-й фильм большого проекта «Киноуроки в школах России и мира».