«Редкий вид»: в Кронштадте показали фильм о 12-летнем советском разведчике

В Кронштадтском Дворце молодежи состоялся специальный показ фильма «Редкий вид». Картина не только имеет художественную ценность, но и несет важный этический посыл. «Редкий вид» призван взрастить в зрителе стремление к тому, чтобы быть усердным и добросовестным, трудиться на благо своей Родины. Это уже 45-й фильм большого проекта «Киноуроки в школах России и мира».
Дата показа выбрана не случайно. 12 февраля — День Красной Руки. Сегодня мы отдаем дань памяти солдат-детей, вынужденных принимать участие в военных действиях. Историческая линия сюжета посвящена юному герою Великой Отечественной войны Александру Эйхману. 12-летний подросток в совершенстве знал немецкий и играл на баяне. Свои навыки Саша применил на благо родины и стал советским разведчиком.
«Мальчик играл на баяне польку «Розамунду», а в инструмент была встроена рация, и он на глазах у фашистов передавал все сведения азбукой Морзе нашим войскам. Я встречалась с директором Музея юных защитников родины, и мне рассказывали, как это все было, я читала воспоминания, изучала все материалы, поэтому все, что мы увидим, — это по-настоящему было», — рассказала сценарист и режиссер проекта «Киноуроки в школах России и мира» Елена Дубровская.
«Современная» линия сюжета рассказывает историю старшеклассницы, которая в течение года ухаживала за состарившимся Александром Эйхманом и в подробностях записывала его рассказы о войне, чтобы сберечь историческую память. «Редкий вид» — часть проекта «Киноуроки в школах России и мира». Инициатива направлена на воспитание в зрителях созидательных личностных качеств с помощью языка кинематографа. Всего для воспитания характера подрастающего поколения выделено 99 положительных черт — по количеству месяцев обучения в 11 классах общеобразовательной школы.
«Пришел ребенок в первый класс — просмотрел фильм, обсудил понятие, закрепил в коллективном труде, общественно-полезном деле, которое дети придумают сами. И к 2030 году мы должны получить поколение с широкой библиотекой человеческих качеств. Это будет самое мощное, сильное поколение и самое сильное государство в мире. Думаю, что искусство должно встать на службу воспитания», — объяснил прикладную этику проекта его руководитель Виктор Меркулов.
В Кронштадтском доме молодежи организаторы также дали старт масштабной акции «Навсегда». Дети-участники акции запишут и отправят видеообращения тем, кто голосовал за снесение советских памятников в Прибалтике. В своих письмах ребята попросят не уничтожать народную память и сохранить мемориалы, а если это невозможно — передать памятники в Россию. Идея проведения акции «Навсегда» принадлежит одной из подмосковных школ.