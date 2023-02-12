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Застрявших на канатной дороге туристов эвакуировали на курорте Домбай

Происшествия
Застрявших на канатной дороге туристов эвакуировали на курорте Домбай

В Карачаево-Черкесии на курорте Домбай спасатели эвакуировали 36 человек, застрявших на канатной дороге. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Согласно информации ведомства, происшествие стало следствием остановки линии на пятой очереди канатно-кресельной дороги. Туристов спустили вниз с помощью специального снаряжения. Горнолыжников пришлось вызволять поодиночке.

Сейчас жизням путешественников ничего не угрожает. Другие детали случившегося выясняются.
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