Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о возвращении снега и ветра

Жителей Санкт-Петербурга ожидает оттепель после морозной ночи. Температура воздуха в начале рабочей недели превысит нулевую отметку, предупредил главный синоптик города Александр Колесов.
Ночь на воскресенье в культурной столице была довольно холодной. Показатель термометра опустился до −11 градусов Цельсия. В Ленинградской области погода была более морозной — до −20 градусов.
«Осадков завтра в Санкт-Петербурге будет мало, но ветрено и опять положительная температура воздуха до +2…+3 гр», — сообщил Колесов в своем Telegram-канале.
Подобные температурные качели доставляют массу неудобств жителям Петербурга. Некачественная уборка зимних осадков в городе провоцирует заторы на дорогах и травмирование горожан на тротуарах. Однако администрация губернатора Александр Беглова продолжает игнорировать жалобы населения.