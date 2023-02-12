Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пушков: вступление Украины в НАТО может поставить Альянс на грань войны с Россией

Политика
Пушков: вступление Украины в НАТО может поставить Альянс на грань войны с Россией

Расширение НАТО за счет Украины могло бы ослабить Альянс и поставить военный блок на грань войны с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале сенатор отметил, что Киев при помощи Польши и стран Прибалтики высосал бы из НАТО все соки. Плюс ко всему действия Украины могли бы привести к открытому противостоянию между Москвой и Североатлантическим альянсом.

«Ее (Украины. — Прим. ФАН) прием действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины», — подчеркнул Пушков.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что бюрократия в странах НАТО тормозит процесс принятия Киева.
пушков нато Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду