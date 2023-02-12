Пушков: вступление Украины в НАТО может поставить Альянс на грань войны с Россией

Расширение НАТО за счет Украины могло бы ослабить Альянс и поставить военный блок на грань войны с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале сенатор отметил, что Киев при помощи Польши и стран Прибалтики высосал бы из НАТО все соки. Плюс ко всему действия Украины могли бы привести к открытому противостоянию между Москвой и Североатлантическим альянсом.
«Ее (Украины. — Прим. ФАН) прием действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины», — подчеркнул Пушков.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что бюрократия в странах НАТО тормозит процесс принятия Киева.