ОАЭ инвестируют в здравоохранение и туризм Ирака

Два крупных нефтяных экспортера работают над укреплением взаимоотношений.
Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с целью укрепления экономических связей между двумя странами и улучшения координации в решении региональных проблем. Согласно совместному заявлению, достигнута договоренность об увеличении инвестиций ОАЭ в Ирак и развитии торговых отношений.
Ас-Судани встретился с шейхом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и другими правительственными чиновниками.
«Обе стороны взяли на себя обязательство поддерживать текущие и будущие инвестиции ОАЭ в Ирак и устанавливать новые партнерские связи. Также будет проводиться работа над увеличением объема товарооборота между странами», — сказано в официальном заявлении.
Во время своего визита Ас-Судани обратился к ОАЭ за поддержкой в развитии системы здравоохранения Ирака, а также его туристического и спортивного секторов.
Лидеры двух стран подчеркнули важность сотрудничества в решении региональных проблем и обеспечении безопасности. Они также выразили свою приверженность укреплению стабильности в регионе, развитию коммуникации и диалога, наведению мостов к процветанию своих народов.