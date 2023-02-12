Меган Фокс намекнула на расставание с рэпером Machine Gun Kelly

Поклонники заподозрили, что в отношениях актрисы Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly не все гладко. Звезда «Трансформеров» сама намекнула на расставание с музыкантом.
Подписчики обратили внимание, что Фокс удалила все снимки с избранником со страницы в соцсети. Кроме того, актриса опубликовала странный пост.
Знаменитость выложила несколько фото, на которых она позирует в черном корсетном топе с экстравагантным декольте. Звезда кино была в этом наряде на Супербоуле, куда ходила вместе с Machine Gun Kelly.
Фокс добавила в пост видео с горящим письмом и какими-то вещами. В Сети не исключили, что актриса сожгла вещи возлюбленного.
«Ты можешь почувствовать нечестность на вкус. / Она повсюду в твоем дыхании», — написала артистка в публикации.
Эту строчку Фокс взяла из трека Бейонсе Pray You Catch Me с альбома Lemonade. Певица посвятила эту пластинку восстановлению после измены рэпера Jay-Z. Выбор такой цитаты показался поклонникам намеком на неверность Machine Gun Kelly.
Напомним, актриса и рэпер объявили об отношениях в 2020 году. Год назад Фокс сообщила, что они с возлюбленным обручились. Свадьбу звездная пара так и не сыграла.