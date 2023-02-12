Что нужно сделать в феврале для подготовки к дачному сезону: чек-лист

Для заядлого огородника и садовода не секрет, что урожай, который будет радовать следующей зимой, начинается в феврале. То есть, чтобы получить со своего участка и грядок побольше овощей, фруктов и ягод, которые превратятся в плодоовощную консервацию, готовиться надо, когда еще лежит снег и стоят морозы. О чем следует позаботиться заблаговременно?