Что нужно сделать в феврале для подготовки к дачному сезону: чек-лист

Для заядлого огородника и садовода не секрет, что урожай, который будет радовать следующей зимой, начинается в феврале. То есть, чтобы получить со своего участка и грядок побольше овощей, фруктов и ягод, которые превратятся в плодоовощную консервацию, готовиться надо, когда еще лежит снег и стоят морозы. О чем следует позаботиться заблаговременно?
Убрать снег
Если, приехав на дачу, вы обнаружили огромные сугробы, придется расчищать не только дорожки, но и крышу дома, поверхность парников и грядки, а также стряхнуть излишки снега с деревьев, в противном случае под тяжестью сугробов они могут сломаться. Опытные огородники рекомендуют часть снега с участка перенести внутрь парников, тогда почва там напитается влагой.
Укрыть плодовые от морозов
Если же снега, напротив, уже нет, а морозы еще стоят, то стоит защитить плодовые деревья и кустарники укрывным материалом.
Посеять рассаду
Февраль — самое время заняться рассадой, напоминает товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина.
«Наши покупатели в первой половине февраля обычно высаживают в кассеты и горшки рассаду баклажанов, к середине месяца приходит время для семян перца и клубники, как в России чаще называют садовую землянику. В последнюю февральскую неделю и первую мартовскую обычно занимаются цветочной рассадой: петунии, анютины глазки, хризантемы и другие. Подсказки по каждому сорту можно получить на пакетике с семенами или в интернете», — рассказала знаток товаров для дачи и сада.
Также в последние дни календарной зимы высевают на рассаду семена томатов позднеспелых сортов.
Подготовить конструкции
Кроме того, в преддверии сезона стоит заняться ремонтом ограждений, декоративных конструкций, опор для растений, подготовкой парников и грунта, напомнила товаровед.
«Уже сейчас парники просто “улетают”. То ли еще будет к началу марта», — поделилась своим опытом собеседница ФАН.
Запасти инвентарь
Стоит провести «аудит» остатков садовой экипировки и инструмента, оставшихся с прошлых сезонов. Возможно, придется заняться вопросом приобретения целых резиновых сапог и перчаток или нового ведра взамен проржавевшего. Да и маленького стульчика для работы на грядках вам уже давно не хватало. Такие вещи стоит приготовить к эксплуатации уже сейчас, пока еще посевная не забрала все имеющееся время.
Ранее Кира Макошина рассказала, что покупают в подарок дачникам и огородникам в честь наступления года Кролика.