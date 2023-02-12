Западные «страшилки» о британских ракетах еще больше объединят жителей Крыма

Британская газета The Times сообщает, что Великобритания может передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Harpoon и Storm Shadow для ударов по российскому полуострову Крым. В беседе с ФАН крымский политолог Александр Форманчук поделился мнением, что западные «страшилки» ракетами только объединят жителей Республики в их борьбе с украинским национализмом.
«К сожалению, в последнее время коллективный Запад использует тему Крыма в качестве дополнительного "пугала" Российской Федерации и в целом крымчан в плане нагнетания ситуации с воздушными атаками полуострова. Здесь, пожалуй, Украина готова к любому повороту событий. Но сегодня Крым обладает всем необходимым комплексом мер для ответа любому агрессору, который посягнет на территорию полуострова и его принадлежность к России. Мы защищены как никогда. А Россия — то государство, которое даст отпор любому врагу, кто посягнет на российские храмы», — отметил политолог.
Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что жители региона еще в 2014 году сделали свой выбор на референдуме в сторону возвращения Крыма в состав России. Исходя из этого, политолог Форманчук считает, что в первую очередь необходимо в данной ситуации учитывать волеизъявление граждан.
«Необходимо спросить жителей региона, хотим ли мы, чтобы таким путем возвращали Республику в лоно националистической Украины. Национализм всегда был для крымчан тем ресурсом, который объединял нас в борьбе против него. А все эти страшилки коллективного Запада, Великобритании лишь больше объединяют граждан Крыма вокруг политики президента РФ и главы нашей республики Сергея Аксенова», — в заключение добавил эксперт.
Ранее военный аналитик Дмитрий Корнев объяснил, что в случае угрозы Крыму российские военные могут применить для перехвата британских ракет Harpoon и Storm Shadow системы ПВО С-400, а также ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь».