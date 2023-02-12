Западные «страшилки» о британских ракетах еще больше объединят жителей Крыма

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что жители региона еще в 2014 году сделали свой выбор на референдуме в сторону возвращения Крыма в состав России. Исходя из этого, политолог Форманчук считает, что в первую очередь необходимо в данной ситуации учитывать волеизъявление граждан.