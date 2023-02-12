Новый законопроект уточняет среднюю цену российской нефти Urals для расчета НДПИ

Речь идет об уточнении среднего уровня стоимости нефти Urals на мировых рынках. Если она окажется в апреле меньше стоимости североморского сорта Brent минус 34 доллара за баррель, то для целей налогообложения цена будет приниматься Brent минус 34 доллара.