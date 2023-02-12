Новый законопроект уточняет среднюю цену российской нефти Urals для расчета НДПИ

Правительство России разработало и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, изменяющий подход к расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД).
Речь идет об уточнении среднего уровня стоимости нефти Urals на мировых рынках. Если она окажется в апреле меньше стоимости североморского сорта Brent минус 34 доллара за баррель, то для целей налогообложения цена будет приниматься Brent минус 34 доллара.
Для мая показатель составит Brent минус 31 доллар, для июня — минус 28 долларов, а для июля — минус 25 долларов.
Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты, которая используется при налогообложении нефтяных компаний.