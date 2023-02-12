Эксперт Риттер заявил о серьезном усилении России по итогам спецоперации на Украине

Россия после успешного завершения спецоперации по защите Донбасса серьезно усилит свои геополитические позиции, причем далеко не в региональном масштабе. Такое мнение высказал ветеран американской армии Скотт Риттер.
Отставной офицер Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер выразил уверенность, что одним из итогов СВО станет уверенное вхождение России в немногочисленное число влиятельнейших держав планеты.
«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — спрогнозировал военный эксперт в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Риттер подчеркнул, что коллективный Запад совершил колоссальную ошибку, вступив в противостояние с Россией и активно поддерживая националистический киевский режим. Москва получила прекрасную возможность устранить невыгодную для себя неопределенность в области международной безопасности, которая существовала с 1990-х годов, и обязательно воспользуется таким шансом, предупредил аналитик.