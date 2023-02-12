Эксперт Риттер заявил о серьезном усилении России по итогам спецоперации на Украине

Риттер подчеркнул, что коллективный Запад совершил колоссальную ошибку, вступив в противостояние с Россией и активно поддерживая националистический киевский режим. Москва получила прекрасную возможность устранить невыгодную для себя неопределенность в области международной безопасности, которая существовала с 1990-х годов, и обязательно воспользуется таким шансом, предупредил аналитик.