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Американский комментатор назвал русским украинского футболиста Малиновского

Спорт
Американский комментатор назвал русским украинского футболиста Малиновского

Украинского футболиста французского «Монако» Руслана Малиновского назвали русским во время матча Лиги 1.

Футболисты «Марселя» накануне провели гостевой матч чемпионата Франции против «Клермона». В игре принимал участие украинский полузащитник Руслан Малиновский. В первом тайме матча Лиги 1 футболист «Марселя» исполнял штрафной удар и не попал по воротам. Комментатор канала beIN Sports назвал украинского игрока русским, а затем пошутил, что мяч после удара Малиновского «почти долетел до Москвы».

Ошибка в эфире не осталась без внимания супруги полузащитника. Роксана Малиновская в социальных сетях обвинила комментатора в некомпетентности и назвала произошедшее «позором».
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