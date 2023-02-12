Американский комментатор назвал русским украинского футболиста Малиновского

Украинского футболиста французского «Монако» Руслана Малиновского назвали русским во время матча Лиги 1.
Футболисты «Марселя» накануне провели гостевой матч чемпионата Франции против «Клермона». В игре принимал участие украинский полузащитник Руслан Малиновский. В первом тайме матча Лиги 1 футболист «Марселя» исполнял штрафной удар и не попал по воротам. Комментатор канала beIN Sports назвал украинского игрока русским, а затем пошутил, что мяч после удара Малиновского «почти долетел до Москвы».
Ошибка в эфире не осталась без внимания супруги полузащитника. Роксана Малиновская в социальных сетях обвинила комментатора в некомпетентности и назвала произошедшее «позором».