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Глава МИД России Лавров объяснил принцип работы «плавильного котла» США

Политика
Глава МИД России Лавров объяснил принцип работы «плавильного котла» США

Руководство США придерживалось концепции «плавильного котла». С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, американские власти планировали, чтобы все на их территории были одинаковыми. Для этого официальный Вашингтон сформировал «плавильный котел» и направлял туда каждого. Однако в результате попытки Белого дома установить единство многообразия потерпели фиаско.

«После революции Советский Союз (это было продолжение государственности, созданной Российской Империей) никогда не бросал в общий "плавильный котел" присоединившиеся или присоединенные народы», — заметил Лавров.

Ранее российский министр иностранных дел обвинил коллективный Запад в неуважении к принципу равноправия. По его словам, западные лидеры «уходят в кусты», когда слышат о демократии. Такое заявление Лавров сделал в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном».
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