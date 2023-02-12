Губернатор Кожемяко сообщил об испытаниях в Приморье беспилотника самолетного типа

Ранее власти Приморского края сообщили, что в регионе началось серийное производство дронов для нужд спецоперации, в которых уже конструктивно предусмотрен механизм для сброса боеприпасов на позиции противника. Отмечается, что вес БПЛА составляет всего 1,5 килограмма.