Губернатор Кожемяко сообщил об испытаниях в Приморье беспилотника самолетного типа

В Приморском крае начались испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа с вертикальным взлетом. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.
Сообщается, что эту модель беспилотника приморские конструкторы разработали специально для применения в зоне проведения спецоперации на Украине.
«Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата», — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Ранее власти Приморского края сообщили, что в регионе началось серийное производство дронов для нужд спецоперации, в которых уже конструктивно предусмотрен механизм для сброса боеприпасов на позиции противника. Отмечается, что вес БПЛА составляет всего 1,5 килограмма.