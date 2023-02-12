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Губернатор Кожемяко сообщил об испытаниях в Приморье беспилотника самолетного типа

Армия
Губернатор Кожемяко сообщил об испытаниях в Приморье беспилотника самолетного типа

В Приморском крае начались испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа с вертикальным взлетом. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.

Сообщается, что эту модель беспилотника приморские конструкторы разработали специально для применения в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата», — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.

Ранее власти Приморского края сообщили, что в регионе началось серийное производство дронов для нужд спецоперации, в которых уже конструктивно предусмотрен механизм для сброса боеприпасов на позиции противника. Отмечается, что вес БПЛА составляет всего 1,5 килограмма.
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