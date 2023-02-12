Глава МИД Венгрии: Европарламент является одной из самых коррумпированных организаций мира

Европейский парламент представляет собой одну из самых коррумпированных структур в мире. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В эфире радио Kossuth министр отметил, что коррупционные скандалы привели к отсутствию доверия депутатам Европарламента. Все эти ситуации продемонстрировали истинную сущность этой организации.
«Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе. Резолюции Европарламента обычно приносили Европе вред», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что Петер Сийярто заявил о необходимости добиться прекращения боевых действий на территории Украины.