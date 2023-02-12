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Глава МИД Венгрии: Европарламент является одной из самых коррумпированных организаций мира

Политика
Глава МИД Венгрии: Европарламент является одной из самых коррумпированных организаций мира

Европейский парламент представляет собой одну из самых коррумпированных структур в мире. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В эфире радио Kossuth министр отметил, что коррупционные скандалы привели к отсутствию доверия депутатам Европарламента. Все эти ситуации продемонстрировали истинную сущность этой организации.

«Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе. Резолюции Европарламента обычно приносили Европе вред», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто заявил о необходимости добиться прекращения боевых действий на территории Украины.
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