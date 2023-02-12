Глава МИД Венгрии Сийярто озвучил цель Будапешта в рамках украинского конфликта

По словам Сийярто, Венгрия настаивает на старте переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, Будапешт считает необходимым введение режима тишины. Министр уверен, что только так можно спасти десятки тысяч человек от гибели. По этой причине нет более значимой цели.