Венгрия намерена достичь немедленного введения режима тишина на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Руководитель ведомства дал интервью местной радиостанции Kossuth. В ходе беседы он высказался о целях, которые преследует Будапешта в рамках украинского кризиса.
По словам Сийярто, Венгрия настаивает на старте переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, Будапешт считает необходимым введение режима тишины. Министр уверен, что только так можно спасти десятки тысяч человек от гибели. По этой причине нет более значимой цели.
Ранее Петер Сийярто назвал Европарламент одной из самых коррумпированных структур в мире. По этой причине граждане перестали доверять депутатам.