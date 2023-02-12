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Автобус с людьми вспыхнул во время движения под Пермью

Происшествия
Автобус с людьми вспыхнул во время движения под Пермью

Огонь охватил автобус ПАЗ с людьми во время движения в Соликамске. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел на улице Черняховского. Из транспортного средства эвакуировались 15 человек: пассажиры с детьми, водитель и кондуктор.

Пламя распространилось на площади 18 квадратных метров. На место выезжали сотрудники экстренных служб. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пожар полностью уничтожил автомобиль. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.
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