Актера Михаила Мамаева через ФАН с днем рождения поздравила режиссер Светлана Дружинина

Актер театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев родился 13 февраля 1966 года. К настоящему моменту артист снялся более чем в 50 кинокартинах. По случаю дня рождения через ФАН именинника поздравила кинорежиссер, народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина.
Собеседница отметила, что в самом начале их плодотворного сотрудничества перед молодым артистом стояла очень непростая задача.
«Он должен был заменить одного из артистов из "Гардемарины, вперед!". Это была очень тяжелая работа, потому что он заменял Владимира Шевелькова — признанного всеми избалованного красавца, любимца женщин. Нужно было найти такого же, чтобы девушки его любили. Я никак не могла найти, время поджимало», — сообщила сценаристка.
Светлана Дружинина также припомнила множество подробностей их первой встречи с Михаилом Мамаевым, после которой сразу пригласила артиста на пробы.
«С моим редактором мы пошли страдать во Всесоюзное театральное общество на Пушкинской площади. Под конец мы пошли помыть ручки внизу. Вдруг нам навстречу по лесенке поднимается при притухшем свете юноша. Мы загораживали путь, и он поднял глаза. Это было невероятно. В его глазах отразились все осветительные приборы, которые были в этом доме. Огромные синие блестящие глаза!» — поведала собеседница ФАН.
Кроме того, она прокомментировала решение артиста не оставаться в стороне на фоне событий в соседней стране, а также поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Когда мы узнали, что Миша уехал в Донбасс работать военным журналистом, подумав, мы сказали: “Он так и доложен был поступить!” Это тот самый характер, то самое сердце, которое рвется на защиту. Он человек любящий, верующий, очень порядочный, достойный, верный и надежный. Я очень хочу, чтобы он как можно скорее вернулся с линии фронта. Я и вся съемочная группа гордимся им и ждем его. Дай бог ему силы, здоровья, успехов, удачи! Пусть он вернется живой, здоровый и принимал участие в прокате нашей картины», — напутствовала народная артистка Российской Федерации.
Ранее режиссер Сергей Гинзбург через ФАН поздравил с днем рождения генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста. Собеседник отметил, что именинника отличает манера браться за самые смелые проекты.