Большинство жителей Турции связали вспышки в небе перед землетрясением с действиями США

Жители Турции высказали свое мнение о причинах появления ярких вспышек в небе над страной перед мощным землетрясением. Соответствующий экспресс-опрос провели местные социологи.
Большинство турков (61%) считают, что яркие синие вспышки на небе перед стихийным бедствием — это свидетельство применения тектонического оружия США. Другие 17% опрошенных привели научное обоснование необычному явлению и заявили о триболюминесценции.
Мистических и религиозных догадок придерживаются 8% жителей Турции, об инопланетянах высказался всего 1%. Честно признались в том, что понятия не имеют, что это были за вспышки, только 7% респондентов.
Незадолго до разрушительного землетрясения, еще до обрыва ЛЭП и взрыва электростанции, жители Турции увидели в разных сторонах неба мощные вспышки. По цвету их можно сравнить с грозовой молнией.