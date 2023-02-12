День Дарвина: ФАН рассказывает о главном труде исследователя, перевернувшем научный мир

12 февраля весь мир отмечает 214-й день рождения английского натуралиста, исследователя и путешественника Чарльза Дарвина. Ученый внес огромный вклад в развитие науки. Именно он стал основоположником теории эволюционного развития всего живого, что есть на нашей планете. ФАН рассказывает о жизни великого исследователя и событии, предшествующему формированию у него теории о мироздании.