День Дарвина: ФАН рассказывает о главном труде исследователя, перевернувшем научный мир

12 февраля весь мир отмечает 214-й день рождения английского натуралиста, исследователя и путешественника Чарльза Дарвина. Ученый внес огромный вклад в развитие науки. Именно он стал основоположником теории эволюционного развития всего живого, что есть на нашей планете. ФАН рассказывает о жизни великого исследователя и событии, предшествующему формированию у него теории о мироздании.
Чарльз Дарвин с малых лет интересовался охотой, верховой ездой и изучением живых существ. Впервые ученый задумался о большом путешествии после знакомства с трудами Уильяма Пейли и Александра фон Гумбольдта о естественных науках. Чтобы воплотить задуманное в реальность — Дарвин отучился на факультете геологии.
В период с 1831 по 1836 годы Чарльз Дарвин совершал кругосветное путешествие. Молодой ученый собирал экспонаты и изучал геологическое строение побережий, попутно записывая на бумагу свои наблюдения, а копии записей отправлял в Кембридж. За пять лет Дарвин обрел немаленькую коллекцию представителей животного мира.
Путешествуя по островам Зеленого Мыса Дарвин сделал для себя открытие, установив взаимосвязь влияния временного промежутка на геологические изменения. Позже он не раз будет обращаться к этому наблюдению.
По возвращении из путешествия Дарвин начал собирать доказательства о теории эволюции живых существ, которая сформировалась у него во время исследований. Выросший в глубоко верующей семье ученый вскоре понял, что его теория противоречит принципам мироздания, заложенным в христианстве.
В 1859 году вышла первая книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов», которая принесла ему наибольший успех. В ней он повествует о собственной теории, которая гласит, что формы жизни на Земле не являются следствием творческой деятельности Создателя, а произошли в результате изменчивости, наследственности и естественного отбора.
В 1872 году вышла еще одна работа Дарвина под названием «О выражении эмоций у человека и животных». В ней ученый предполагает, что человек произошел от низшей животной формы.
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