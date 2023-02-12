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Стало известно, действительно ли помидоры помогают похудеть

Общество
Стало известно, действительно ли помидоры помогают похудеть

Помидоры — популярный среди россиян продукт. Какую пользу они приносят организму и почему считаются природным средством для похудения, рассказали зарубежные специалисты.

Популярный овощ богат ликопином, который помогает улучшить кровоток. Это способствует улучшению метаболизма и более активному сжиганию жира.

Вместе с тем, помидоры — сытный, но очень низкокалорийный овощ. Если употреблять его перед приемом пищи, можно предотвратить переедание, сообщает Yahoo News Japan.

Содержащийся в овоще пектин полезен для профилактики запоров. А ликопин и витамины группы Е и С, которыми богаты помидоры, благотворно влияют на состояние кожи.
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