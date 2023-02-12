Глава МВФ отметила переломный характер 2023 года для глобальной экономики

Нынешний год может оказаться переломным для мировой экономики, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева
На Всемирном правительственном саммите в Дубае она указала, что рост глобальной экономики по-прежнему остается слабым, но есть предпосылки к перелому ситуации. Прошлогодний показатель составил 3,4%, а в 2023-м, как ожидается, динамика замедлится до 2,9%, но вновь восстановится до 3,1% в 2024-м.
Правительствам следует обозначить борьбу с инфляцией как приоритет. Хотя прогнозируется ее снижение, для большинства стран она все равно останется выше уровня, который фиксировался до пандемии коронавируса. Георгиева указала, что восстановление мировой экономики рискует замедлиться при обострении ситуации на Украине, а также если Китай не сумеет достаточно быстро преодолеть последствия антиковидных ограничений.