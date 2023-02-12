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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за огромной свалки в Новороссийске

Происшествия
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за огромной свалки в Новороссийске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краснодарского управления СК возбудить уголовное дело из-за организации свалки. Она расположена в поселке Борисовка Новороссийска.

В ведомстве рассказали, что на официальный аккаунт в соцсети поступила жалоба. Авторы обратили внимание, что свалку устроили между бассейнами двух рек. Граждане обеспокоены, что опасные вещества могут попасть в водоемы, что повлечет экологическую катастрофу.

Руководитель областного СУ СКР получил также указание предоставить Бастрыкину доклад по данной ситуации.
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