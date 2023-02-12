Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за огромной свалки в Новороссийске

В ведомстве рассказали, что на официальный аккаунт в соцсети поступила жалоба. Авторы обратили внимание, что свалку устроили между бассейнами двух рек. Граждане обеспокоены, что опасные вещества могут попасть в водоемы, что повлечет экологическую катастрофу.