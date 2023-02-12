Молодой водитель «Жигулей» погиб в ДТП с иномаркой под Тулой

В Тульской области произошло смертельное ДТП. Авария зарегистрирована на трассе между Алексиным и Ламоново.
По предварительным данным, виновником стал молодой мужчина, сидевший за рулем «Жигулей». Он вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку Skoda Octavia.
Водитель отечественного автомобиля скончался, в больницу доставили двух пострадавших пассажиров.
Ранее на Кубани произошло столкновение двух иномарок. Одна из машин оказалась на встречной полосе, что и стало причиной аварии. Различные травмы получили шесть человек.