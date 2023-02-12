Сатановский: Россия не должна оставлять без ответа диверсию США против «Северных потоков»

Если Россия оставит без ответа диверсию США против «Северных потоков», то подобные провокации повторятся, так как Запад расценит это, как неготовность Москвы реагировать на угрозы. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский, сообщает «Экономика Сегодня».