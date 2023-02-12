Сатановский: Россия не должна оставлять без ответа диверсию США против «Северных потоков»

Если Россия оставит без ответа диверсию США против «Северных потоков», то подобные провокации повторятся, так как Запад расценит это, как неготовность Москвы реагировать на угрозы. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский, сообщает «Экономика Сегодня».
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что подрыв «Северных потоков» осуществили Соединенные Штаты при участии Норвегии.
Похожая ситуация складывается и с поставками оружия на Украину. Запад продолжает накачивать ВСУ вооружениями, а Россия почему-то позволяет военной технике и боеприпасам попадать в зону боевых действий, отметил политолог.
«Враг вам говорит: у нас там плацдарм, полигон, сейчас мы дадим туда HIMARS, потом более дальнобойные ракеты, танки, авиацию, а кое-кто оттуда вообще говорит про атомную бомбу. А мы чего делаем на эту тему?» — сказал Сатановский.
Он напомнил, что в арсенале российской армии имеются различные виды вооружений, в том числе и ракеты «Сармат», «Булава», беспилотные подводные аппараты «Посейдон», которые можно использовать для асимметричного ответа на провокации Запада.