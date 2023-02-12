Доктор Мясников объяснил, из-за чего у человека может кружиться голова

Головокружение может появляться по ряду причин. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, из-за чего чаще всего появляется этот симптом.
Основная масса причин появления ощущения вращения предметов или тела человека в пространстве «доброкачественная». При появлении «иллюзорного» головокружения стоит обратиться к отоларингологу, так как этот недуг может быть вызван проблемами с внутренним ухом.
«Головокружение редко бывает симптомом инсульта, но, тем не менее, иногда может быть симптомом нарушения мозгового кровообращения», — отметил Мясников.
Он обратил внимание курильщиков, диабетиков и людей с повышенным уровнем холестерина в крови, что для них головокружение является очень серьезным симптомом. Врач отметил, что лекарств, способных полностью избавить от ощущения вращения, нет.