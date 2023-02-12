Американские ученые выяснили, как человек влюбляется в песню с первой ноты

Ученые Университета Нью-Йорка выяснили, как человек влюбляется в определенную песню с первой ноты, не дослушав музыкальную композицию до конца.
Участникам исследования дали послушать около 250 песен, отличающихся по жанру и манере исполнения. Как оказалось, предпочтения в этом вопросе необязательно связаны с восприятием музыки. Участникам эксперимента могла понравиться песня благодаря общей атмосфере.
Такое открытие позволит понять, какие свойства композиций вызывают определенные эмоции у слушателей. По сути человек реагирует не на ноты, а на общую атмосферу, рассказал старший автор эксперимента Паскаль Уоллиш.