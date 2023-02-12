События в авиации за 5–11 февраля: Алжир получит первый Бе-200, разработка японского SpaceJet прекращена

Алжир убедился в высокой эффективности крылатой машины таганрогского производства в реальной обстановке летом 2022 года, арендовав одну такую у РФ. В период с 15 июня по 1 сентября 2022 года она выполнила десятки вылетов, сбросив свыше 800 тонн воды на горящие леса. Интенсивное использование самолета привело к ряду поломок, не позволив ему принять участие в тушении пожаров в Эль-Кале, вызванных засухой и унесших 36 жизней. Наличие второго Бе-200 позволит избежать подобного в дальнейшем. Остальная заказанная авиация будет, скорее всего, использоваться ВМС страны для перевозки грузов и десанта.