События в авиации за 5–11 февраля: Алжир получит первый Бе-200, разработка японского SpaceJet прекращена

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира авиации за минувшие дни.
Военная авиация
ВС США не могут возобновить полеты части V-22 Osprey
Технические проблемы с двигателями стали причиной приостановки использования конвертопланов V-22 Osprey на неопределенное время. Официальный представитель Министерства обороны США отметил, что поиск решения неисправности продолжается.
Все дело в некачественной сборке деталей, соединяющих двигатель с винтом (проблемы с трансмиссией). В Пентагоне на условиях анонимности сообщили, что командование специальных операций Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС все-таки продолжают летать на них, поскольку приостановлено использование не всех аппаратов.
Что касается технических проблем, то специалисты отмечают рост случаев включения жесткого сцепления. Экипажи Osprey обязаны приземляться сразу после срабатывания этого механизма, чтобы избежать аварии.
Ранее произошло два инцидента с летательными аппаратами данного типа. Один упал в марте 2022 года в Норвегии во время военных учений. Погибли четыре морских пехотинца КМП США. Второй конвертоплан разбился в штате Калифорния в июне 2022 года, на его борту находились пятеро военнослужащих, все они погибли.
Подобные инциденты серьезно встревожили военное командование и заставили обратить внимание на особенности технического состояния машин, включая проблемы с трансмиссией.
Ульяновская область и Белоруссия готовы выпускать самолеты
Предприятия Ульяновской области готовы работать с заводами Белоруссии по серийному выпуску самолетов. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских на совещании по перспективам сотрудничества с Минском в сфере промышленного производства, которое прошло в филиале ПАО «Ил» — Авиастар.
Губернатор добавил, что есть планы и по расширению номенклатуры авиакомпонентов белорусского производства. Кроме того, имеется возможность самостоятельно создавать передовые комплектующие и самолеты, а также развивать собственную национальную авиацию.
Минск получит российские вертолеты
Белоруссия в ближайшее время приобретет винтокрылые машины Ми-35М. Об этом заявил начальник ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович. Кроме того, в этом году запланировано получение самолетов Су-30СМ.
Четыре «Ми» до начала апреля уже будут находиться на белорусских аэродромах. Пилоты в настоящее время прошли обучение на новый вид техники и готовы приступить к выполнению задач по предназначению. Лукьянович также анонсировал поставку значительного количества авиационных средств поражения.
HAL покажет новый индийский истребитель
На авиасалоне Aero India 2023 индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) покажет модель перспективного учебно-боевого самолета HLFT-42 (Hindustan Lead in Fighter Trainer).
Как следует из пресс-релиза новая машина — это двухместный однодвигательный сверхзвуковой учебный истребитель следующего поколения.
HLFT-42 предполагается оснастить радаром с АФАР, электронным сканированием AESA, системами радиоэлектронной борьбы и инфракрасного поиска и слежения IRST.
Россия хочет пригласить Индию сотрудничать по проекту Checkmate
Российская делегация планирует обсудить в ходе международного авиасалона Aero India 2023 возможность сотрудничества с Индией в создании самолетов пятого поколения. В частности, речь идет о легком тактическом истребителе Checkmate.
Международная авиакосмическая выставка пройдет в Бангалоре в период c 13 по 17 февраля. Индийский авиасалон проводится раз в два года.
РФ является активным участником выставки. В 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.
Индия ищет самолеты для замены Ан-32
Военно-воздушные силы Индии ищут замену для своих транспортных самолетов Ан-32. 9 декабря 2022 года был опубликован запрос на закупку воздушного судна грузоподъемностью от 18 до 30 тонн.
В требованиях указано, что должны быть известны общие сроки производства, поставки с поэтапной разбивкой по всему проекту вслед за заключением контракта. Передачу авиатехники планируется начать в течение 36 месяцев после подписания документов. Индусы хотят получить ориентировочную стоимость для партий из 40, 60 и 80 самолетов.
Самолеты, которые сейчас подходят под заявленные требования, это C-390 Millennium от Embraer и C-130J Super Hercules от Lockheed Martin.
Самолеты российского и индийского производства впервые совершили посадку на авианосец
Индийский истребитель LCA и самолет российского производства МиГ-29К впервые сели на палубу авианосца INS Vikrant, который был передан Военно-морским силам Индии в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресса со ссылкой на национальное оборонное ведомство.
Как утверждается в пресс-релизе, ВМС Индии продемонстрировали возможность страны строить и принимать на вооружение крупные корабли, предназначенные для базирования истребительной авиации. LCA представляет собой прототип создаваемого государством палубного истребителя NEDBF, программа посозданию которого рассчитана на 10 лет.
До тех пор, пока Нью-Дели не примет на вооружение авиацию собственной сборки, на авианосце будут базироваться самолеты российского производства МиГ-29К. Командование ВМС Индии рассчитывает, что уже к маю-июню 2023 года Vikrant будет полностью боеспособен. До этого летчикам предстоит совершить еще несколько испытательных полетов с палубы корабля.
В настоящее время индийская морская авиация имеет на вооружении 40 из 45 приобретенных у РФ в 2009–2010 гг. истребителей. Сейчас они базируются на Vikramaditya (это модернизированный бывший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»).
В перспективе Индия рассчитывает заменить «МиГ» машинами иностранного производства. Сейчас главными конкурентами на роль истребителя для индийских ВМС являются модификация французского Rafale и американский F/A-18 Super Hornet.
Россия покажет на Аero India самолеты Су-57Э и Checkmate
АО «Рособоронэкспорт» организует единую российскую экспозицию на выставке Aero India 2023, которая пройдет с 13 по 17 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в пригороде Бангалора, Индия.
На мероприятии будет представлено около 200 наиболее перспективных образцов вооружения и военной техники российского производства, в том числе многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), заправщик Ил-78МК-90А, сверхманевренные Су-35 и Су-30СМЭ, а также многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д.
Рособоронэкспорт покажет легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, производство которого предлагается открыть на базе совместного предприятия Indo Russian Helicopters Limited с участием российских и индийских промышленных компаний в рамках программы Make in India.
Кроме того, на Aero India 2023 продемонстрируется широкий спектр российских военных вертолетов различного предназначения. Среди них наиболее востребованные сегодня на мировом рынке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе модернизированные версии боевых винтокрылых машин Ка-52Э, Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш.
Посетителям российского стенда предлагается также ознакомиться с БПЛА: разведывательно-ударным «Орион-Э», разведывательными «Орлан-10Е» и «Орлан-30» — новинкой 2022 года.
Построен первый Бе-200ES для Алжира
На ТАНТК имени Бериева замечен первый построенный для Алжира самолет-амфибия Бе-200ES, получивший бело-зеленую окраску и эмблему ВВС заказчика. Контракт на создание четырех машин для нужд алжирских военных был заключен ориентировочно в 2021 году (официально о нем не сообщалось).
Бе-200ES — это модификация Бе-200ЧС со «стеклянной кабиной» (с набором электронных дисплеев) и оборудованием, предназначенным для эксплуатации в тропическом климате.
Африканская страна стала вторым импортером данного вида летательных аппаратов после Азербайджана. Всего построено 19 таких самолетов (включая два летных прототипа и первый алжирский). Для МЧС России законтрактовано два Бе-200ЧС, но авиазавод работает в первую очередь для удовлетворения зарубежного заказа.
Алжир убедился в высокой эффективности крылатой машины таганрогского производства в реальной обстановке летом 2022 года, арендовав одну такую у РФ. В период с 15 июня по 1 сентября 2022 года она выполнила десятки вылетов, сбросив свыше 800 тонн воды на горящие леса. Интенсивное использование самолета привело к ряду поломок, не позволив ему принять участие в тушении пожаров в Эль-Кале, вызванных засухой и унесших 36 жизней. Наличие второго Бе-200 позволит избежать подобного в дальнейшем. Остальная заказанная авиация будет, скорее всего, использоваться ВМС страны для перевозки грузов и десанта.
В ходе аренды самолета была выявлена и проблема, связанная с забором воды. Он был довольно затруднен из-за восточных ветров, вызывающих волны высотой более метра. Озера и водохранилища были заилены и покрыты плавающими органическими отходами. Поэтому после летних пожаров начались дноуглубительные работы и очистка водоемов.
В издании MENA Defense отметили, что Алжир убедился в эффективности самолета на своем опыте. Неоспоримым преимуществом Бе-200 является его универсальность: машину можно использовать и в поисково-спасательных операциях, и при перевозке личного состава или грузов.
Гражданская авиация
Пожарный самолет разбился в Австралии
Самолет Boeing 737, предназначенный для борьбы с лесными пожарами потерпел крушение в западной части Австралии. Авария произошла 6 февраля между Рейвенсторпом и Хоуптауном.
На борту находились два члена экипажа. Оба чудом выжили. С незначительными травмами их доставили в ближайший госпиталь на вертолете.
Это первое серьезное происшествие в Австралии среди самолетов модели 737 с полным списанием борта. Следователи опросят пилотов и изучат место аварии для выяснения причины катастрофы.
На реконструкцию цеха Казанского авиазавода выделят бюджет
На модернизацию и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе из федерального бюджета направят почти 113 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, одна из основных задач — создание условий для одновременного размещения восьми самолетов для реконструкции.
Заказчиком проекта выступает ПАО «Туполев», которое определит подрядчика 15 февраля этого года. Работы будут вестись в течение 11 месяцев с момента подписания контракта.
Lufthansa и Air France-KLM хотят купить авиакомпанию-банкрота
Компании Lufthansa и Air France-KLM провели переговоры с администраторами авиакомпании Flybe, которая в конце января объявила себя неплатежеспособной во второй раз за последние три года.
Перевозчик Flybe владеет несколькими крайне привлекательными слотами в аэропортах Лондона и Амстердама. В гражданской и деловой авиации слотом называется промежуток времени, который авиагавань выделяет воздушному судну для осуществления взлета или посадки. Авиакомпании заинтересованы в приобретении семи пар мест в Хитроу и пяти в Схипхоле.
Лондонский аэропорт является одним из самых загруженных в мире, а стоимость такого «актива» как слот в данном месте может достигать нескольких десятков миллионов долларов каждый. Рекордная сумма, которую Oman Air заплатила за одну пару мест в лондонском аэропорту (пара = посадка + взлет) в 2016 году, составила 75 млн долларов США.
ОАК представила экспозицию гражданских самолетов на выставке
Объединенная авиастроительная корпорация впервые представила экспозицию гражданского дивизиона на выставке NAIS 2023 в Москве, которая проходила 7 и 8 февраля.
Гости и участники мероприятия могли ознакомиться с ключевыми моделями отечественного гражданского авиастроения с помощью интерактивных информационных панелей на стенде корпорации. В экспозицию были включены самолеты МС-21, SSJ-NEW, Ил-114-300 и Ту-214.
Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что перед российским гражданским авиастроением стоят амбициозные задачи. Страна ждет отечественные авиалайнеры. Нужно в сжатые сроки решить большой объем вопросов, связанных с импортозамещением, провести все испытания и своевременную контрактацию с авиакомпаниями. В сложившихся условиях все предприятия отрасли должны действовать сообща.
В ОАК отметили, что накануне в корпорации состоялось первое совещание Управляющего комитета по внешней кооперации программ МС-21, SSJ, Ту-214 и Ил-114.
Разработка японского гражданского самолета прекращена
Mitsubishi Heavy Industries официально объявила о прекращении деятельности по разработке регионального самолета SpaceJet.
Исследования возможности создания лайнера собственными силами (но в кооперации с США) начались в 2003 году и финансировались правительством азиатской страны.
Mitsubishi Regional Jet (SpaceJet) должен был стать первым после турбовинтового NAMC YS-11 пассажирским самолетом, разработанным и производимым в Японии.
В проект разработки MRJ было инвестировано около 7,6 млрд долларов. Он был «приостановлен» в октябре 2020 года из-за неоднократных задержек. Всего было построено восемь летательных аппаратов для прохождения испытаний. Теперь проект SpaceJet окончательно «похоронен».
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