Полиция задержала двух юношей с килограммом синтетического наркотика в Петербурге

В Курортном районе Петербурга сотрудники полиции задержали двух юношей. Они стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.
Ночью силовики остановили двух граждан для проверки документов. Затем последовал досмотр. У одного из приятелей был сверток с килограммом некоего вещества. Эксперты установили, что это был синтетический наркотик.
Задержанные признались, что занимались фасовкой отравы для дальнейшей продажи.
Ранее в Подмосковье полицейские задержали таксиста, который перевозил в машине полкилограмма «синтетики».