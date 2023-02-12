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Полиция задержала двух юношей с килограммом синтетического наркотика в Петербурге

Происшествия
Полиция задержала двух юношей с килограммом синтетического наркотика в Петербурге

В Курортном районе Петербурга сотрудники полиции задержали двух юношей. Они стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Ночью силовики остановили двух граждан для проверки документов. Затем последовал досмотр. У одного из приятелей был сверток с килограммом некоего вещества. Эксперты установили, что это был синтетический наркотик.

Задержанные признались, что занимались фасовкой отравы для дальнейшей продажи.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали таксиста, который перевозил в машине полкилограмма «синтетики».
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